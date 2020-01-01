Свободный доступ в интернет без границ

В последние годы интернет-цензура усиливается.

С Outline каждый может настроить собственный VPN-сервер, чтобы пользоваться Интернетом без цензуры, не опасаясь за сохранность своих данных. С Outline работать в Интернете безопаснее, а подключение намного сложнее распознать и заблокировать.

Преимущества VPN

VPN позволяют безопасно обмениваться данными и пользоваться Интернетом в обход цензуры. Однако в случае большинства VPN вы не всегда знаете, кто управляет сервером и кто имеет доступ к вашим данным.

Раньше создать собственный VPN-сервер было уделом избранных, но теперь это под силу каждому.