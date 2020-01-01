Свободный доступ в интернет без границ
С Outline легко создать собственный VPN-сервер, чтобы пользоваться Интернетом без цензуры.Скачать Outline
В последние годы интернет-цензура усиливается.
С Outline каждый может настроить собственный VPN-сервер, чтобы пользоваться Интернетом без цензуры, не опасаясь за сохранность своих данных. С Outline работать в Интернете безопаснее, а подключение намного сложнее распознать и заблокировать.
Преимущества VPN
VPN позволяют безопасно обмениваться данными и пользоваться Интернетом в обход цензуры. Однако в случае большинства VPN вы не всегда знаете, кто управляет сервером и кто имеет доступ к вашим данным.
Раньше создать собственный VPN-сервер было уделом избранных, но теперь это под силу каждому.
Преимущества Outline
С Outline каждый может создать собственную сеть VPN, управлять ей и предоставлять к ней доступ другим пользователям. Outline не так просто заблокировать. Вы сами определяете настройки своего сервера, в том числе его местоположение. Сервис Outline работает на базе прозрачной технологии с открытым исходным кодом. Это решение прошло проверку двух независимых компаний – аудиторов информационной безопасности. Они подтвердили, что Outline отвечает новейшим стандартам безопасности.
Хитрее механизмов блокировки
Сервис Outline надежно защищен даже от самых изощренных механизмов блокировки, работающих, например, на основе DNS, контента и IP-адресов. По отзывам пользователей, Outline остается в строю, даже когда другие популярные VPN оказываются заблокированы или их не удается подключить.
Масштаб
Предоставить доступ к серверу Outline можно прямо из Менеджера. В компьютерном приложении "Менеджер Outline" можно создать уникальные ключи доступа и поделиться ими с другими пользователям по электронной почте или в социальных сетях. С Outline вы можете предоставить доступ к своему серверу сотням пользователей или всего нескольким близким людям.
Управление
С Outline вы полностью управляете своим сервером, а значит, и своим доступом в Интернет. Вы сами решаете, где расположить свой сервер и кому предоставить доступ. В Менеджере Outline можно установить лимиты трафика для каждого из пользователей, подключающихся к серверу с помощью клиентского приложения.
Два продукта, которые работают вместе
Outline включает в себя два взаимосвязанных продукта.
С Менеджером Outline создать собственный VPN-сервер проще простого. Настройте собственный сервер и предоставляйте ключи доступа прямо из приложения. Менеджер Outline работает во всех компьютерных операционных системах.
Удобный клиент Outline позволяет предоставлять доступ к вашей VPN всем пользователям сети. Установите приложение на компьютер или мобильное устройство, чтобы обезопасить себя и свои данные при работе в Интернете. Чтобы подключиться к серверу, используйте уникальный ключ доступа, сгенерированный в Менеджере Outline.
Безопасный доступ в Интернет
Outline работает на базе ПО с открытым исходным кодом, которое прошло проверку независимых компаний Radically Open Security в 2017 г. и Cure53 в 2018 г. Ознакомьтесь с их отчетами. Вы можете присоединиться к обсуждению этого проекта на GitHub.
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